Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело против военкора Семёна Пегова

Генпрокуратура Азербайджана возбудила против российского военкора, автора проекта WarGonzo Семёна Пегова уголовное дело сразу по трём статьям: незаконное пересечение границы, антигосударственные призывы и призывы к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пегову вменяют, что он, якобы вступив "в преступную связь с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики", без документов, установленных на международном уровне, и за пределами контрольно-пропускных пунктов государственной границы, то есть через территорию Армении, "проник в Ханкенди и другие оккупированные населённые пункты".

— Генеральная прокуратура направила запрос о правовой помощи уполномоченным структурам страны, гражданином которой является указанное лицо. Ведётся расследование, — информирует азербайджанская Генпрокуратура.