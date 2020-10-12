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Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело против военкора Семёна Пегова

Он уже две недели находится в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе и сейчас освещает обстановку в районе города Гадрута.

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Фото © WarGonzo

Генпрокуратура Азербайджана возбудила против российского военкора, автора проекта WarGonzo Семёна Пегова уголовное дело сразу по трём статьям: незаконное пересечение границы, антигосударственные призывы и призывы к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пегову вменяют, что он, якобы вступив "в преступную связь с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики", без документов, установленных на международном уровне, и за пределами контрольно-пропускных пунктов государственной границы, то есть через территорию Армении, "проник в Ханкенди и другие оккупированные населённые пункты".

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Садату Гулиеву, который позиционирует себя как "эксперт по Карабахскому конфликту", может грозить наказание вплоть до реального срока.

Генеральная прокуратура направила запрос о правовой помощи уполномоченным структурам страны, гражданином которой является указанное лицо. Ведётся расследование, — информирует азербайджанская Генпрокуратура.

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Он находится в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее Лайф сообщал, что Следственный комитет России начал проверку по факту пожелания смерти Семёну Пегову в телеграм-канале "Девичья башня". Поводом послужила фраза: "Пегов тоже выложил видео на подходах к Гадруту, но не в Гадруте. Надеемся, что Пегов будет уничтожен". Автор поста уже установлен — это владелец канала Садат Гулиев, который позиционирует себя как "эксперт по Карабахскому конфликту". Ему может грозить наказание вплоть до реального срока.

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