Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело против военкора Семёна Пегова

Конфликт в Нагорном Карабахе: война Армении и Азербайджана
Генпрокуратура Азербайджана возбудила против российского военкора, автора проекта WarGonzo Семёна Пегова уголовное дело сразу по трём статьям: незаконное пересечение границы, антигосударственные призывы и призывы к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Пегову вменяют, что он, якобы вступив "в преступную связь с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики", без документов, установленных на международном уровне, и за пределами контрольно-пропускных пунктов государственной границы, то есть через территорию Армении, "проник в Ханкенди и другие оккупированные населённые пункты".
Следком проверит автора телеграм-канала после угроз военкору Семёну ПеговуСадату Гулиеву, который позиционирует себя как "эксперт по Карабахскому конфликту", может грозить наказание вплоть до реального срока.
— Генеральная прокуратура направила запрос о правовой помощи уполномоченным структурам страны, гражданином которой является указанное лицо. Ведётся расследование, — информирует азербайджанская Генпрокуратура.
В Карабахе прооперировали российского военкора, пострадавшего при обстреле — видеоОн находится в крайне тяжёлом состоянии.
Ранее Лайф сообщал, что Следственный комитет России начал проверку по факту пожелания смерти Семёну Пегову в телеграм-канале "Девичья башня". Поводом послужила фраза: "Пегов тоже выложил видео на подходах к Гадруту, но не в Гадруте. Надеемся, что Пегов будет уничтожен". Автор поста уже установлен — это владелец канала Садат Гулиев, который позиционирует себя как "эксперт по Карабахскому конфликту". Ему может грозить наказание вплоть до реального срока.
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