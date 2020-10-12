"Они давно на меня в обиде". "Королева TikTok" Дина Саева заявила, что Forbes занизил её доходы

Популярная российская блогерша, "королева TikTok" Дина Саева заявила, что издание Forbes, которое в рейтинге самых богатых блогеров соцсети из России поставило её на вторую строчку, занизило её доходы. Об этом она написала в "Инстаграме".

— Понимаю ребят из Forbes, они на меня давно в обиде, но по факту они используют свой рейтинг как инструмент, чтобы сорвать хайп... Они специально ставят меня на вторые строчки, чтобы вызвать мою реакцию, — отметила блогерша, заявив, что остаётся непонятным, как редакция считает доходы.

Саева сравнила себя с Тимати, которому, по её словам, также занижали доходы в российском Forbes и ставили его ниже Егора Крида. Девушка заверила, что "скандала не будет", а журнал давно превратился для неё в "жёлтое издание про звёзд".

Стоит отметить, что это не первый скандал Саевой с изданием. В марте текущего года тиктокерша пожаловалась, что Forbes опубликовал статью, основанную на "лжеинтервью", и выложила в своём инстаграме телефонный номер журналиста, чем спровоцировала травлю представителя СМИ.