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Заболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы

55-летний политик-диабетик перенёс заболевание достаточно тяжело.

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Фото © Пресс-служба партии Порошенко

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, который заразился коронавирусной инфекцией, выписали из больницы. Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности" — партии, которую он возглавляет.

Сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось, — говорится в сообщении.

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Ранее его госпитализировали с двусторонней пневмонией.

Отметим, что 55-летний политик перенёс заболевание достаточно тяжело. На прошлой неделе сообщалось, что его состояние ухудшилось из-за загустевшей крови, которую врачи даже не могли взять на анализ. Ко всему прочему, у Порошенко сахарный диабет, что является дополнительным фактором риска при CoViD-19.

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Один из препаратов, который принимал американский лидер, способен "превратить человека в одержимого".

Ранее коронавирусом переболела бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко. Политик две недели находилась в критическом состоянии.

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