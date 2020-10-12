Заболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, который заразился коронавирусной инфекцией, выписали из больницы. Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности" — партии, которую он возглавляет.
— Сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось, — говорится в сообщении.
Состояние заражённого CoViD-19 Порошенко ухудшилось. Врачи даже не могут взять кровьРанее его госпитализировали с двусторонней пневмонией.
Отметим, что 55-летний политик перенёс заболевание достаточно тяжело. На прошлой неделе сообщалось, что его состояние ухудшилось из-за загустевшей крови, которую врачи даже не могли взять на анализ. Ко всему прочему, у Порошенко сахарный диабет, что является дополнительным фактором риска при CoViD-19.
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Ранее коронавирусом переболела бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко. Политик две недели находилась в критическом состоянии.
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