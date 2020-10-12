В США боятся подпускать Трампа к ядерной кнопке из-за лечения от коронавируса

Президент США Дональд Трамп может начать принимать неадекватные решения о применении ядерного оружия, так как есть вероятность, что препараты, которыми американского лидера лечили от коронавируса, способны отразиться на его психическом состоянии. Об этом сообщает газета The New York Times.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что склонность главы Америки к непредсказуемым заявлениям и поступкам усугубилась после заражения CoViD-19. Это связано с тем, что кроме противовирусного препарата "Ремдесивир" Трамп принимал стероид дексаметазон, который способен вызывать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и ощущение неуязвимости. Об этом рассказал представитель команды врачей президента Брайан Гарибальди.

В качестве доказательств пагубного влияния препарата газета приводит активное использование "Твиттера" американским лидером и множественные интервью.

— Проблема заключается в том, что дексаметазон способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали, — отметил профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг.

По его словам, если Трамп отдаст приказ и его никто не остановит, то всё будет зависеть от решений его военного помощника и конкретного дежурного не выполнять указания. С таким мнением согласен и директор проекта информированности о ядерных вооружениях в частном объединении — Федерации американских учёных — в Вашингтоне Ханс Кристенсен. Он заявил, что "ядерной кнопки не должен касаться палец президента, принимающего лекарства".