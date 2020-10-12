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Действующий глава Таджикистана Рахмон победил на выборах президента республики

Он набрал более 90% голосов избирателей.

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Эмомали Рахмон. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

На президентских выборах в Таджикистане победил действующий глава республики Эмомали Рахмон. Об этом сообщил председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

Отмечается, что Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей, явка на выборы составила 85,39%.

За пост главы государства боролись также парламентарий Миродж Абдуллоев, представляющий Коммунистическую партию, член Аграрной партии Рустам Латифзода, Рустам Рахматзода из Партии экономических реформ и Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

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Он риторически поинтересовался, что же произошло за год в Незалежной, что народу запретили голосовать.

Эмомали Рахмон, возглавляющий Таджикистан с 1992 года, принял участие уже в пятых выборах. Наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ Госдумы и Совфеда, которые следили за ходом голосования, не зафиксировали нарушений.

Ранее Лайф рассказывал о парламентских выборах в Киргизии, где несогласные с результатами сторонники проигравших партий вышли на улицы столицы. Они захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК страны позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.

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