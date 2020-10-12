Действующий глава Таджикистана Рахмон победил на выборах президента республики

На президентских выборах в Таджикистане победил действующий глава республики Эмомали Рахмон. Об этом сообщил председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

Отмечается, что Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей, явка на выборы составила 85,39%.

За пост главы государства боролись также парламентарий Миродж Абдуллоев, представляющий Коммунистическую партию, член Аграрной партии Рустам Латифзода, Рустам Рахматзода из Партии экономических реформ и Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

Эмомали Рахмон, возглавляющий Таджикистан с 1992 года, принял участие уже в пятых выборах. Наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ Госдумы и Совфеда, которые следили за ходом голосования, не зафиксировали нарушений.