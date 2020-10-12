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"Докатился народный президент". Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену местных выборов в Донбассе

Он риторически поинтересовался, что же произошло за год в Незалежной, что народу запретили голосовать.

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Фото © Instagram / zelenskiy_official

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за решение отменить местные выборы в Донбассе.

Политик риторически спросил, что же ухудшилось в жизни Незалежной, что людям теперь нельзя голосовать.

Депутат Рады заявил, что Украина может погибнуть при правлении Зеленского

Он уверяет, что Незалежная сейчас переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.

И вот до этого докатился этот народный президент? Понимаете, стыдно и горько, подчеркнул Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, в августе на Украине отменили местные выборы на подконтрольных территориях Донбасса, решение о непроведении голосования было принято из-за близости данных районов к линии фронта.

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