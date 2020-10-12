"Докатился народный президент". Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену местных выборов в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за решение отменить местные выборы в Донбассе.

Политик риторически спросил, что же ухудшилось в жизни Незалежной, что людям теперь нельзя голосовать.

— И вот до этого докатился этот народный президент? Понимаете, стыдно и горько, — подчеркнул Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".