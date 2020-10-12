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Учёные выяснили, какая пряность подавляет коронавирус

Однако есть люди, которым её употреблять не рекомендуется.

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В чёрном перце содержится вещество, которое подавляет активность коронавируса. К такому выводу пришли учёные из Индийского технологического института. Результаты исследования опубликованы на научном сайте Taylor & Francis Online.

Специалисты смоделировали взаимодействие пиперина (перечного алкалоида) и двух частей коронавируса SARS CoV-2, отвечающих за его проникновение в человеческий организм. Выяснилось, что при этом активность инфекции подавляется.

Пиперин отвечает в перце за жгучесть и аромат. Его количество отличается в разных видах пряности. В перце из Шри-Ланки находится 15% пиперина, а во вьетнамском, индийском и малайзийском — от двух до семи процентов. Кроме того, отмечается, что данное соединение нестабильно, поэтому в молотом перце его может не хватать.

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Организм сам затрудняет работу белков, которые выделяются клетками для борьбы с вирусом.

По словам директора Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Марии Ведуновой, чёрный и красный перец является одним из рекордсменов по числу разнородных компонентов, обладающих антибактериальными и иммуностимулирующими свойствами. Пряность подавляет реакции воспаления и помогает лучше усваивать микроэлементы и витамины.

Во многом свойства перца связаны не с прямым взаимодействием соединений, содержащихся в нём, с вирусными частицами и бактериями, а со стимулированием защитных свойств организма, — цитируют специалиста "Известия".

Ведунова добавила, что не следует злоупотреблять перцем при заболеваниях ЖКТ, гипертонии и, разумеется, аллергии на него. Также специя не рекомендуется детям до пяти лет. Нивелировать побочные эффекты от пряности может помочь приём пиперина в виде биологически активной добавки, заключила биолог.

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