Психологи рассказали, как распознать увлечение ребёнка экстремизмом

Чтобы распознать приверженность ребёнка к экстремизму, например движению АУЕ*, необходимо вести с ним доверительный диалог, а также обращать внимание на его привычки. Тотальный контроль же лишь разрушит контакт со взрослыми. Об этом в интервью URA.RU рассказали психолог Ирина Таранова и заслуженный учитель России Александр Снегуров.

— Были случаи, когда взрослые за правду принимали то, что ребёнок сфантазировал. Это подростковая игра: к тебе лезут, а ты делаешь вид, что склонен к терроризму, допустим, — отметил педагог.

Снегуров добавил, что на учителей возложено слишком много ответственности помимо образования, что может привести к перегибам. Он предупредил, что клеймить детей нельзя, это может стать причиной их мести обществу.

Таранова подчеркнула, что ребёнку изначально нужно прививать доверие к взрослым, это вопрос длительной работы с самого раннего возраста. Она пояснила, что у ребёнка, приверженного экстремистским течениям, могут резко измениться привычки и интересы, начаться перепады настроения.

— Это может проявляться в смене пищевых пристрастий, круга общения, интересов к фильмам, книгам, сериалам, во внешнем виде, — заключила психолог и посоветовала в этом случае усилить контроль за детьми, однако без чрезмерного давления.

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