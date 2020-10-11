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"Мариночка, не пропадай!" Хлебникова объявилась после слухов об исчезновении

Она предложила подписчикам посмотреть свежие кадры с фотосессии, а те напомнили ей про обещание записать к осени новую песню.

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Певица Марина Хлебникова опубликовала в "Инстаграме" новое фото после того, как в Сети начали появляться слухи о её пропаже. Поклонников обеспокоило то, что артистка несколько недель не обновляла записи на личной страничке.

Недавно делали новую фотосессию. Хотели бы посмотреть фото? — поинтересовалась знаменитость.

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Ранее телеведущий пообещал певице, что не будет освещать секс-скандал.

На фотографии Хлебникова запечатлена в белом платье и шляпке. Поклонники сочли её образ очень милым и свежим, выразили желание увидеть новые кадры и напомнили, что певица обещала подарить им осенью новую песню.

Ну любят же свою Марину люди! Любят! Мариночка, не пропадай

el.ia7549

Марина, вы очень талантливая, светлая и настоящая! Стойкости вам среди всего этого шоу-бизнеса!

lanadyu

Только про вас начали писать, что пропали, как вы тут как тут

ann.sepia2990

За десять часов публикация собрала более 800 лайков.

В декабре минувшего года Хлебникова призналась, что неизлечимо больна. Свой диагноз она не назвала, но сообщила, что сильно потеряла в весе из-за него и постарела.

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