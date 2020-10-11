"Мариночка, не пропадай!" Хлебникова объявилась после слухов об исчезновении

Певица Марина Хлебникова опубликовала в "Инстаграме" новое фото после того, как в Сети начали появляться слухи о её пропаже. Поклонников обеспокоило то, что артистка несколько недель не обновляла записи на личной страничке.
— Недавно делали новую фотосессию. Хотели бы посмотреть фото? — поинтересовалась знаменитость.
"Наташа в ярости". Королёва намерена подать в суд на Малахова за передачу об измене ТарзанаРанее телеведущий пообещал певице, что не будет освещать секс-скандал.
На фотографии Хлебникова запечатлена в белом платье и шляпке. Поклонники сочли её образ очень милым и свежим, выразили желание увидеть новые кадры и напомнили, что певица обещала подарить им осенью новую песню.
Ну любят же свою Марину люди! Любят! Мариночка, не пропадай
Марина, вы очень талантливая, светлая и настоящая! Стойкости вам среди всего этого шоу-бизнеса!
Только про вас начали писать, что пропали, как вы тут как тут
За десять часов публикация собрала более 800 лайков.
В декабре минувшего года Хлебникова призналась, что неизлечимо больна. Свой диагноз она не назвала, но сообщила, что сильно потеряла в весе из-за него и постарела.
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