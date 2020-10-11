В Минске протестующие разожгли костры прямо в центре перекрёстка — видео

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В Белоруссии не прекращаются протесты, начавшиеся после президентских выборов. В минском микрорайоне Серебрянка демонстранты разожгли костры прямо на дороге, посередине перекрёстка. Как сообщает БелТА, из-за этого автомобилисты вынуждены искать другие пути проезда.

В другом районе белорусской столицы, Малиновке, протестующие столкнулись с силовиками, передаёт Tut.by. Они начали отбивать одного из задержанных, в правоохранителей полетели разные предметы. В ответ раздались выстрелы.

По последним данным незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна", задержано уже 499 человек. Большая часть из них — в Минске.