В Минске протестующие разожгли костры прямо в центре перекрёстка — видео

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В Белоруссии не прекращаются протесты, начавшиеся после президентских выборов. В минском микрорайоне Серебрянка демонстранты разожгли костры прямо на дороге, посередине перекрёстка. Как сообщает БелТА, из-за этого автомобилисты вынуждены искать другие пути проезда.
В другом районе белорусской столицы, Малиновке, протестующие столкнулись с силовиками, передаёт Tut.by. Они начали отбивать одного из задержанных, в правоохранителей полетели разные предметы. В ответ раздались выстрелы.
Напали и прогнали. Протестующие устроили жёсткую стычку с ОМОНом в Минске — видеоПока часть демонстрантов дралась с силовиками, другая забрасывала их машину различными предметами.
По последним данным незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна", задержано уже 499 человек. Большая часть из них — в Минске.
Напомним, в воскресенье в Минске оппозиция пыталась провести "Марш гордости". Силовики жёстко разогнали протестующих, в том числе с применением светошумовых гранат и водомётов.
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