В Белоруссии назвали число задержанных участников акций протеста

В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии милиция задержала более 400 участников протестных акций. Такие данные приводит незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

По состоянию на 23:45 мск 11 сентября в списке задержанных значатся 458 фамилий, среди которых есть архитектор Никита Домрачев — брат четырёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой.

Также отмечается, что были задержаны 43 журналиста. Большинство из них затем отпустили.

Тем временем прокурор Минска Олег Лаврухин сообщил, что за весь период проведения в столице Белоруссии несанкционированных акций к ответственности было привлечено около трёх тысяч человек. Как он отметил в эфире телеканала СТВ, речь идёт только об административных правонарушениях.