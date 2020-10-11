Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Белоруссии назвали число задержанных участников акций протеста

Среди них оказался брат четырёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой.

95
Post cover

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии милиция задержала более 400 участников протестных акций. Такие данные приводит незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

По состоянию на 23:45 мск 11 сентября в списке задержанных значатся 458 фамилий, среди которых есть архитектор Никита Домрачев — брат четырёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой.

Напали и прогнали. Протестующие устроили жёсткую стычку с ОМОНом в Минске — видео

Пока часть демонстрантов дралась с силовиками, другая забрасывала их машину различными предметами.

Также отмечается, что были задержаны 43 журналиста. Большинство из них затем отпустили.

Тем временем прокурор Минска Олег Лаврухин сообщил, что за весь период проведения в столице Белоруссии несанкционированных акций к ответственности было привлечено около трёх тысяч человек. Как он отметил в эфире телеканала СТВ, речь идёт только об административных правонарушениях.

Двух белорусских оппозиционеров выпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

Они отправились под домашний арест.

Напомним, в воскресенье в Минске оппозиция пыталась провести "Марш гордости". Силовики жёстко разогнали протестующих, в том числе с применением светошумовых гранат и водомётов.

Выбор редакции

В Минске протестующие разожгли костры прямо в центре перекрёстка — видео

сегодня в 21:38

Напали и прогнали. Протестующие устроили жёсткую стычку с ОМОНом в Минске — видео

сегодня в 15:36

Один был пьян, второй наблюдается у психиатра, третий отчислен за неуспеваемость. Суд арестовал подростков, до смерти забивших прохожего

сегодня в 20:43

Вакцина "Вектора" от CoViD-19 подойдёт для пожилых и людей с хроническими заболеваниями

сегодня в 21:55

Ипотека неприкосновенна. ЦБ просит банки временно не отбирать жилье у должников

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.