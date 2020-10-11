В Белоруссии назвали число задержанных участников акций протеста

В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии милиция задержала более 400 участников протестных акций. Такие данные приводит незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".
По состоянию на 23:45 мск 11 сентября в списке задержанных значатся 458 фамилий, среди которых есть архитектор Никита Домрачев — брат четырёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой.
Напали и прогнали. Протестующие устроили жёсткую стычку с ОМОНом в Минске — видеоПока часть демонстрантов дралась с силовиками, другая забрасывала их машину различными предметами.
Также отмечается, что были задержаны 43 журналиста. Большинство из них затем отпустили.
Тем временем прокурор Минска Олег Лаврухин сообщил, что за весь период проведения в столице Белоруссии несанкционированных акций к ответственности было привлечено около трёх тысяч человек. Как он отметил в эфире телеканала СТВ, речь идёт только об административных правонарушениях.
Двух белорусских оппозиционеров выпустили из СИЗО после встречи с ЛукашенкоОни отправились под домашний арест.
Напомним, в воскресенье в Минске оппозиция пыталась провести "Марш гордости". Силовики жёстко разогнали протестующих, в том числе с применением светошумовых гранат и водомётов.
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