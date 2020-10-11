Двух белорусских оппозиционеров выпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

Двум арестованным по делу о беспорядках изменили меру пресечения после визита в СИЗО КГБ Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".
Под домашний арест отправились координатор штаба оппозиции и сторонник Виктора Бабарико Юрий Воскресенский и директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.
Лукашенко позволил Тихановской поговорить с мужем-арестантом. Она пообещала протесты пожёстчеЭто был первый разговор супругов за четыре месяца.
Напомним, накануне состоялась закрытая беседа Лукашенко с задержанными оппозиционерами. Он провёл в СИЗО КГБ Белоруссии несколько часов.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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