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Двух белорусских оппозиционеров выпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

Они отправились под домашний арест.

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Фото © Pexels

Двум арестованным по делу о беспорядках изменили меру пресечения после визита в СИЗО КГБ Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".

Под домашний арест отправились координатор штаба оппозиции и сторонник Виктора Бабарико Юрий Воскресенский и директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

Лукашенко позволил Тихановской поговорить с мужем-арестантом. Она пообещала протесты пожёстче

Это был первый разговор супругов за четыре месяца.

Напомним, накануне состоялась закрытая беседа Лукашенко с задержанными оппозиционерами. Он провёл в СИЗО КГБ Белоруссии несколько часов.

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