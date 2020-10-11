Напали и прогнали. Протестующие устроили жёсткую стычку с ОМОНом в Минске — видео

У станции метро "Пушкинская" в Минске произошла жёсткая стычка протестующих с сотрудниками ОМОНа. Правоохранители рассчитывали задержать нескольких наиболее агрессивных демонстрантов, но за них вступились другие участники несанкционированной акции и попытались отбить соратников.

На кадрах с места инцидента видно, как протестующие набросились на ОМОН сразу после того, как один из сотрудников нанёс удар дубинкой по спине задержанному. Чтобы защитить себя от агрессивной толпы, сотрудники милиции применяли перцовый газ. В итоге, воспользовавшись паузой в драке, они сели в свой автомобиль и уехали.

В микроавтобус полетели различные предметы, а митингующие восприняли бегство силовиков как личную победу и начали радостно кричать.