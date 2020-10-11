"Наташа в ярости". Королёва намерена подать в суд на Малахова за передачу об измене Тарзана

Певица Наташа Королёва намерена подать в суд на телеведущего Андрея Малахова за то, что он осветил историю с изменой её супруга Сергея Глушко (Тарзана) в своей программе на канале "Россия-1". Об этом сообщил друг звёздной семьи.

— Наташа в ярости. Она на этого Андрея молилась последние дни, говорила, какой он потрясающий друг, а сейчас… даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать… Она даже заявила, что хочет подать на него в суд, — поделился он в интервью изданию "7 дней".

Ранее Малахов пообещал своей давней знакомой Королёвой, что не будет освещать секс-скандал с Тарзаном. Певица даже поблагодарила телеведущего в Сети и подчеркнула, что ценит то, что тот её не предал. Однако на следующий день вышла передача с участием любовницы Глушко Анастасии Шульженко, в которой девушка раскрыла интимные подробности своей связи со стриптизёром.