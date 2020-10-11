"Хочешь, чтобы я тебя обеспечивала?" Самбурская высмеяла зарплаты пожарных

Актриса Настасья Самбурская опять оказалась в центре скандала. Звезда повздорила со своими подписчиками по поводу зарплат, которые получают пожарные.

Как пишет "Московский комсомолец", перепалка разгорелась в Сети, когда актриса призналась, что не стала связывать свою судьбу с тем, кто мало зарабатывает. Тогда подписчики спросили её, стала бы она встречаться, например, с пожарным? В ответ Самбурская привела данные о зарплате сотрудников МЧС и сказала, что этого еле-еле хватит на оплату её коммуналки и парковки.

— Мы как жить-то будем? Или хочешь, чтобы я тебя обеспечивала, — отрезала актриса.

В ответ ей написали, что она, видимо, не встречала настоящей любви. И тут Самбурская возмутилась. Она заявила, что "полжизни корячилась, горбатилась, образование получала, работала" и тут вдруг к ней приедет принц-романтик "на козе верхом". Она не считает, что должна делиться с таким человеком тем, что сама заработала.

После этого спор с подписчиками постепенно стал сходить на нет. Но один из комментаторов напоследок заметил, что многие люди в России работают ещё больше и тяжелее, но им платят мало, так как многие важные профессии плохо оплачиваются.

— Кто запрещал им выбрать профессию, которая смогла бы их обеспечить, — ответила ему звезда.