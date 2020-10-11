Стало известно, как проходят испытания вакцины с живым коронавирусом

Испытания "живой" вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, идут хорошо. Об этом сообщил гендиректор организации Айдар Ишмухаметов.

— Испытания нашей вакцины в Новосибирске идут хорошо, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции, — цитирует его слова ТАСС.

Клинические исследования на добровольцах начались 6 октября в Новосибирске. В "живых" вакцинах используются ослабленные либо инактивированные вирусы.

Напомним, что это уже третья российская вакцина, которая дошла до этого этапа. О регистрации первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V" президент РФ Владимир Путин сообщил 11 августа, а уже 15-го числа этого же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи препарата. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.