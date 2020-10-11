В Минздраве рассказали, кто почти гарантированно попадает в больницу при коронавирусе

Избыточная масса тела может стать фактором, при котором человек подвержен большей опасности при заражении коронавирусом. Согласно статистике российского Минздрава, которую приводит в своём телеграм-канале заместитель главы ведомства Олег Салагай, люди с ожирением на 113% вероятнее попадут в больницу, на 74% — в реанимацию. А вероятность летального исхода у них на 48% выше по сравнению с другими пациентами.
— При этом нужно сказать, что кроме самого ожирения есть целый ряд заболеваний, ассоциированных с избыточной массой, которые также предрасполагают к ковиду. Например, сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому уменьшение избыточной массы тела вполне можно считать ещё одним эффективным средством профилактики коронавирусной инфекции и её негативных последствий, — отметил господин Салагай.
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