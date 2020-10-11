Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Минздраве рассказали, кто почти гарантированно попадает в больницу при коронавирусе

Выше для них и вероятность летального исхода.

707
Post cover

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Избыточная масса тела может стать фактором, при котором человек подвержен большей опасности при заражении коронавирусом. Согласно статистике российского Минздрава, которую приводит в своём телеграм-канале заместитель главы ведомства Олег Салагай, люди с ожирением на 113% вероятнее попадут в больницу, на 74% — в реанимацию. А вероятность летального исхода у них на 48% выше по сравнению с другими пациентами.

При этом нужно сказать, что кроме самого ожирения есть целый ряд заболеваний, ассоциированных с избыточной массой, которые также предрасполагают к ковиду. Например, сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому уменьшение избыточной массы тела вполне можно считать ещё одним эффективным средством профилактики коронавирусной инфекции и её негативных последствий, — отметил господин Салагай.

Вся надежда на вакцину. Учёные дали прогноз по длительности пандемии коронавируса

Распространение болезни напрямую связано с тем, насколько добросовестно люди соблюдают противоэпидемические правила.

Ранее Лайф рассказывал о малоизвестных признаках заражения коронавирусом, которые выявили учёные.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.