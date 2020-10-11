Врачи посчитали новые симптомы CoViD-19 признаком мутации вируса

Симптомы CoViD-19, такие как боль в мышцах и повышенная утомляемость, выявленные британскими учёными, являются типичными для респираторных вирусных инфекций и давно известны медикам. Но появление волдырей может быть основанием для новых исследований, заявили российские вирусологи.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко напомнил, что все варианты кожных проявлений коронавируса были описаны Минздравом ещё весной, упоминалась и потеря обоняния. Аналогичного мнения придерживается и вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Новые симптомы открывать довольно сложно. Если они возникают, то надо подумать, нет ли новых вариантов вируса. Из тех симптомов, что тут указаны, действительно необычными являются волдыри на ногах, остальные типичны для респираторных вирусных инфекций. Это вызывает интерес, тут речь может идти о новых вариантах вируса, — сказал он в беседе с РБК.