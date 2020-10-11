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Российский пенсионер "воскрес" после "коронавирусной смерти"

Дедушку госпитализировали, а спустя некоторое время родным сообщили о его кончине.

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Жители села Шабаново Кемеровской области оплакали и похоронили умершего от коронавируса пожилого родственника, а после погребения пенсионер "воскрес". Через две недели скорбящую семью шокировали новостью: "Ваш дедушка жив".

По словам внучки пенсионера Евгении Кубаревой, пожилой мужчина находился в интернате для инвалидов. В августе дедушку госпитализировали с коронавирусом вместе с ещё одним подопечным учреждения. Позже Елене сообщили, что он умер.

26-го числа у нас прошли похороны. Хоронили в закрытом гробу, так как был подтверждён ковид. 13-го позвонил директор дома-интерната и сказал, что нужно приехать на опознание. Я растерялась, говорю: "Мы дедушку уже похоронили", — рассказала она в эфире "Вестей".

Однако собеседник ответил, что пенсионер "жив и абсолютно здоров". Сейчас Кубарева переживает за бабушку. Тем временем в странной истории пытаются разобраться следователи. Региональный Минздрав также начал проверку по факту случившегося. Ведомство выясняет, как врачи могли перепутать пациентов и кого похоронили в Шабанове.

"Чей прах мы хранили?" В Эквадоре коронавирусная пациентка "воскресла" и попросилась домой

Женщина провела в коме три недели. За это время её успели признать мёртвой.

Не менее странный случай ранее произошёл в Курской области. Там пожилая пациентка очнулась в морге после операции. Врачи были уверены, что она уже умерла. Спустя несколько дней женщина скончалась.

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