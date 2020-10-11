Российский пенсионер "воскрес" после "коронавирусной смерти"

Жители села Шабаново Кемеровской области оплакали и похоронили умершего от коронавируса пожилого родственника, а после погребения пенсионер "воскрес". Через две недели скорбящую семью шокировали новостью: "Ваш дедушка жив".

По словам внучки пенсионера Евгении Кубаревой, пожилой мужчина находился в интернате для инвалидов. В августе дедушку госпитализировали с коронавирусом вместе с ещё одним подопечным учреждения. Позже Елене сообщили, что он умер.

— 26-го числа у нас прошли похороны. Хоронили в закрытом гробу, так как был подтверждён ковид. 13-го позвонил директор дома-интерната и сказал, что нужно приехать на опознание. Я растерялась, говорю: "Мы дедушку уже похоронили", — рассказала она в эфире "Вестей".

Однако собеседник ответил, что пенсионер "жив и абсолютно здоров". Сейчас Кубарева переживает за бабушку. Тем временем в странной истории пытаются разобраться следователи. Региональный Минздрав также начал проверку по факту случившегося. Ведомство выясняет, как врачи могли перепутать пациентов и кого похоронили в Шабанове.