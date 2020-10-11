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На трассе М-10 в Ленобласти рухнул надземный переход — видео

Конструкция придавила две машины. Трасса теперь заблокирована.

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Видео © LIFE

Надземный пешеходный переход обрушился на федеральной трассе М-10 в Ленинградской области. Инцидент произошёл в Тосненском районе.

Очевидцы успели снять на видео, как под переходом проезжает самосвал с поднятым кузовом. Конструкция обрушилась, и под её обломками оказались две машины. Кроме первого грузовика это также фура. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Фото © ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-ПетербургФото © ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Фото © ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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Ранее надземный пешеходный переход обрушился на КамАЗ на федеральной трассе "Урал" в Свердловской области. В результате произошедшего погиб водитель грузовика.

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