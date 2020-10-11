На трассе М-10 в Ленобласти рухнул надземный переход — видео

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Надземный пешеходный переход обрушился на федеральной трассе М-10 в Ленинградской области. Инцидент произошёл в Тосненском районе.
Очевидцы успели снять на видео, как под переходом проезжает самосвал с поднятым кузовом. Конструкция обрушилась, и под её обломками оказались две машины. Кроме первого грузовика это также фура. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.
Ранее надземный пешеходный переход обрушился на КамАЗ на федеральной трассе "Урал" в Свердловской области. В результате произошедшего погиб водитель грузовика.
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