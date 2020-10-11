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В Волгограде бетонная плита насмерть придавила 12-летнего мальчика

Спасатели извлекли тело Гены из-под завалов, однако помочь ему уже было нельзя.

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Фото © СУ СКР по Волгоградской области

В микрорайоне Спартановка в Волгограде 12-летнего мальчика насмерть придавило бетонной плитой. Трагедия произошла на балке, расположенной недалеко от берега Волги в 150 метрах от дамбы.

Фото © СУ СКР по Волгоградской областиФото © СУ СКР по Волгоградской области

Фото © СУ СКР по Волгоградской области

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Школьник в компании своего несовершеннолетнего приятеля отправился гулять в балку... В процессе игры произошёл обвал песочной насыпи, на которой в тот момент находилась бетонная плита. Тяжёлая конструкция обрушилась на ребёнка, — сообщили в областном СУ СКР.

Тело мальчика достали из-под бетонной плиты и груды песка, однако помочь ему уже было нельзя. Приехавшим на место врачам оставалось только констатировать его смерть. На месте происшествия работают следователи, по факту случившегося проводится проверка.

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Мальчика с рождения воспитывали знакомые биологической матери, которая, по их словам, угрожала от него избавиться.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Тульской области 15-летнюю девочку нашли в Нижегородской.

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