Трамп обрадовался иммунитету и возможности выйти из дома

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не просто вылечился от коронавируса, а у него формировался иммунитет к заболеванию. Об этом американский лидер сообщил в интервью Fox News.

— Да, и не только это. Похоже, что у меня иммунитет. Поэтому я могу выйти из дома, что я бы сделал в любом случае, — сказал Трамп в ответ на вопрос ведущей Sunday Morning Futures Марии Бартиромо о том, говорится ли в справке от его лечащего врача, что у главы Белого дома больше нет коронавируса.