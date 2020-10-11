Трамп обрадовался иммунитету и возможности выйти из дома

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не просто вылечился от коронавируса, а у него формировался иммунитет к заболеванию. Об этом американский лидер сообщил в интервью Fox News.
— Да, и не только это. Похоже, что у меня иммунитет. Поэтому я могу выйти из дома, что я бы сделал в любом случае, — сказал Трамп в ответ на вопрос ведущей Sunday Morning Futures Марии Бартиромо о том, говорится ли в справке от его лечащего врача, что у главы Белого дома больше нет коронавируса.
"Благодарю за ваши молитвы". Трамп выступил на публике впервые после заражения CoViD-19 — видеоРезультаты его повторного теста на коронавирус пока не сообщаются.
Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил о положительном результате теста на коронавирус у него и супруги Меланьи. Ему ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, и он пообещал впоследствии раздать жителям страны такой же препарат совершенно бесплатно, хотя его лечение обошлось дороже ста тысяч долларов.
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