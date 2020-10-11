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Тульская Джульетта. Лайф узнал подробности обнаружения пропавшей девочки

Следователи были правы, заподозрив в причастности к исчезновению девочки "преследовавшего" её молодого человека.

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Фото © LIFE

15-летняя Маша из города Богородицка, которую после загадочного исчезновения пять дней разыскивали полиция и волонтёры, сама сбежала из дома. Как стало известно Лайфу, "тульская Джульетта" добровольно уехала вместе с 23-летним возлюбленным.

Это тот самый молодой человек, который считался предполагаемым похитителем девочки. На видеозаписях с маршрутом Маши перед исчезновением Евгений следовал за школьницей по пятам, из-за чего его заподозрили в причастности к её пропаже. Подростка нашли в машине с ним. Она заявила, что у них с Евгением чувства.

Пропавшую в Тульской области девочку нашли в Нижегородской

Камеры ранее сняли, что за ней шёл какой-то мужчина.

Напомним, девочка пропала 5 октября в городе Богородицке. Она вышла из музыкальной школы, но домой так и не вернулась. В последний раз камеры зафиксировали её, преследуемую неизвестным мужчиной.

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