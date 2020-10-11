Тульская Джульетта. Лайф узнал подробности обнаружения пропавшей девочки

15-летняя Маша из города Богородицка, которую после загадочного исчезновения пять дней разыскивали полиция и волонтёры, сама сбежала из дома. Как стало известно Лайфу, "тульская Джульетта" добровольно уехала вместе с 23-летним возлюбленным.

Это тот самый молодой человек, который считался предполагаемым похитителем девочки. На видеозаписях с маршрутом Маши перед исчезновением Евгений следовал за школьницей по пятам, из-за чего его заподозрили в причастности к её пропаже. Подростка нашли в машине с ним. Она заявила, что у них с Евгением чувства.