"Ку-ку, вези меня, дурак". Пьяная жительница Башкирии устроила дебош в такси — видео

Рабочий день одного из таксистов в Салавате начался с дебоша пьяной пассажирки. Только оказавшись в автомобиле, женщина уже плохо понимала, что происходит, куда её везут, а по завершении поездки не узнала собственный дом и потребовала от водителя отвезти её в магазин за пивом. При этом большая часть бессвязной речи женщины состояла из матерных слов и оскорблений в адрес таксиста. Мужчина снимал всё происходящее на камеру видеорегистратора.
— Водитель такси получил сегодня заказ, в восемь утра забрал клиентку. Той захотелось в магазин за пивом, позже оказалось, у неё нет денег, и тут началось, — приводит слова автора поста с роликом телеканал "Башкортостан 24".
Пользователи Сети восхитились выдержкой мужчины, который не реагировал на оскорбления и вежливо просил женщину покинуть его автомобиль. Видеоролик обрывается на фразе таксиста, что он намерен вызвать полицию. Дальнейшее развитие события неизвестно.
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Напомним, 22 сентября жительница Курска в салоне такси била и крыла матом своего сына, произошедшее попало на видео. Как сообщал Лайф, оказалось, что горе-мать перед этим около года бродяжничала. После задержания она заявила в суде, что ругалась с ребёнком, но на самом деле любит его. На время следствия суд отправил женщину под домашний арест.
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