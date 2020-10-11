"Ку-ку, вези меня, дурак". Пьяная жительница Башкирии устроила дебош в такси — видео

Рабочий день одного из таксистов в Салавате начался с дебоша пьяной пассажирки. Только оказавшись в автомобиле, женщина уже плохо понимала, что происходит, куда её везут, а по завершении поездки не узнала собственный дом и потребовала от водителя отвезти её в магазин за пивом. При этом большая часть бессвязной речи женщины состояла из матерных слов и оскорблений в адрес таксиста. Мужчина снимал всё происходящее на камеру видеорегистратора.

— Водитель такси получил сегодня заказ, в восемь утра забрал клиентку. Той захотелось в магазин за пивом, позже оказалось, у неё нет денег, и тут началось, — приводит слова автора поста с роликом телеканал "Башкортостан 24".

Пользователи Сети восхитились выдержкой мужчины, который не реагировал на оскорбления и вежливо просил женщину покинуть его автомобиль. Видеоролик обрывается на фразе таксиста, что он намерен вызвать полицию. Дальнейшее развитие события неизвестно.