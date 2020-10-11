Виновника увезли в больницу. Лайф публикует кадры с места обрушения надземного перехода в Ленобласти

Видео © МЧС России

Стали известны подробности аварии с обрушением надземного перехода на трассе М10 в Тосненском районе Ленинградской области.

Как стало известно Лайфу, самосвал марки "Вольво" с поднятым кузовом обрушил надземный пешеходный переход на трассе М10 в Любани. Навстречу ему ехала другая фура, которая также оказалась под рухнувшими металлоконструкциями. По предварительным данным, пострадал водитель самосвала. Его с травмой головы на скорой доставили в больницу.

В МЧС сообщили, что из-за инцидента движение на трассе временно перекрыто. На месте работают четыре единицы техники и 16 спасателей. Объехать место ЧП можно через Зуево — Кириши — Волхов, Трубников Бор — трасса 41А-004 и через город Любань.