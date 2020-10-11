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Составлен список фильмов, выход которых перенесли из-за коронавируса

Перечень может увеличиться, потому что пандемия опять набирает силы.

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Кадр из фильма “Не время умирать” / kinopoisk

Пандемия коронавируса наложила свои ограничения и на киноиндустрию. Ожидаемые премьеры отодвигаются на более поздний срок — съёмки вести не получается. РБК составил список фильмов, выход которых решили отложить. Этот перечень со временем может увеличиться.

Так, например, выход нового "Бэтмена" от режиссёра Мэтта Ривза с октября 2020-го перенесли аж на март 2022 года. Экранизацию знаменитого романа Фрэнка Герберта "Дюна" должны были выпустить в ноябре этого года, но фанаты увидят её только в октябре 2021 года.

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После пандемии коронавируса человечество уже ничему не удивится.

Лучше ситуация с нашумевшей четвёртой частью "Матрицы". Её хотели выпустить на экраны в апреле 2022-го, а в итоге покажут уже в декабре 2021-го. Но не повезло новой части бондианы. Фильм "Не время умирать" о легендарном шпионе хотели выпустить в ноябре этого года, но релиз перенесли на май будущего года. На тот же месяц перенесли и выход новой части "Форсажа".

Ранее американская певица Билли Айлиш опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню No Time To Die ("Не время умирать"). Это главный трек к одноимённой новой серии бондианы.

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