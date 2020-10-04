8 фильмов-катастроф, сюжеты которых могут сбыться в ближайшее время

В голливудских фильмах-катастрофах население Земли страдает от всех видов глобальных напастей: от супершторма до всеобщего бесплодия. По мнению экологов, эти сюжеты с каждым днём становятся всё более реалистичными. Варианты вымирания людей — в подборке портала Refinery29.

"Быстрый цвет"

Кадр из фильма "Быстрый цвет" © "Кинопоиск"

Действие фильма разворачивается в Америке в недалёком будущем, здесь не видели дождей на протяжении восьми лет. Вода здесь бесценна, а душ могут себе позволить только очень обеспеченные люди. Главная героиня скрывает опасный секрет — способность контролировать внутренние силы Земли. Мучаясь из-за припадков, вызывающих землетрясения, она переезжает с места на место, прячась от закона и отчаянно пытаясь защитить свою дочь. В "Быстром цвете" отражена вполне реальная угроза глобальной засухи, с которой некоторые страны столкнутся совсем скоро.

"Как я теперь люблю"

Кадр из фильма "Как я теперь люблю" © "Кинопоиск"

Дейзи — американка с анорексией, которую отправили провести лето со своими британскими кузинами. Пока она отдыхала в загородном доме, террористы взорвали в Лондоне ядерную бомбу. Гибнут сотни тысяч людей, Англия переходит на военное положение. Дети, оставленные на произвол судьбы, должны в одночасье превратиться в охотников, собирателей и борцов за выживание.

"Сквозь снег"

Кадр из фильма "Сквозь снег" © "Кинопоиск"

Иногда даже самые лучшие намерения приводят к печальным последствиям. В фильме "Сквозь снег" учёные пытались остановить процесс изменения климата, но вместо этого спровоцировали глобальный ледниковый период. К 2031 году остатки человечества ютятся в поезде, который курсирует по замёрзшему миру. В первых вагонах едут богачи, в последних — неимущие. Но всё меняется, когда пассажир из хвоста состава решает возглавить бунт.

"Послезавтра"

Кадр из фильма "Послезавтра" © "Кинопоиск"

Густонаселённый Манхэттен, отделённый от материка мостами и туннелями, — идеальное место для апокалипсиса. По сюжету фильма Нью-Йорк оказывается во власти супершторма: по проспектам плывут круизные лайнеры, статуя Свободы тонет, а главный герой в исполнении Джейка Джилленхола пытается выбраться из этой ловушки вместе со своей девушкой.

"Дитя человеческое"

Кадр из фильма "Дитя человеческое" © "Кинопоиск"

В мире этого фильма катастрофа произошла 20 лет назад, когда женщины перестали беременеть. Загадочная пандемия бесплодия, война и всеобщее чувство отчаяния приводят человечество к грани исчезновения. Главный герой (Клайв Оуэн) обнаруживает беременную беженку и стремится обеспечить выживание людского рода.

"Безумный Макс. Дорога ярости"

Кадр из фильма "Безумный Макс. Дорога ярости" © "Кинопоиск"

После того как ядерный холокост стирает с лица земли всё живое, драгоценные ресурсы, такие как вода и бензин, контролируются тираном из безлюдной пустыни. Герои фильма пытаются добраться до зелёного оазиса, которым управляют женщины. Экологические проблемы здесь тесно переплетаются с феминистским дискурсом.

"ВАЛЛ-И"

Кадр из фильма "ВАЛЛ-И" © "Кинопоиск"

Земля завалена мусором. Люди покинули её и живут на космической станции. Робот ВАЛЛ-И в течение 700 лет пытается прибраться на захламлённой планете. Когда робот-разведчик ЕВА отправляется на Землю, чтобы проверить, пригодна ли она для жизни, ВАЛЛ-И следует за ней к людям.

"Зелёный сойлент"

Кадр из фильма "Зелёный сойлент" © "Кинопоиск"