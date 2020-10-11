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СМИ узнали о планах Трампа устроить выходку после излечения от коронавируса

Экстравагантный политический перформанс не состоялся.

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Фото © AP / ТАСС

Президент США Дональд Трамп планировал после выписки из медицинского центра имени Уолтера Рида, где его лечили от коронавируса, выйти к публике в майке с изображением супермена. Об этом сообщает газета New York Times.

Источники рассказали изданию, что в телефонных разговорах американский лидер обсуждал идею притвориться измождённым. А потом, в какой-то момент своего выступления, скинуть пиджак и, разорвав на себе рубашку, показать знаменитого героя комиксов. По его замыслу, это должно было убедить граждан в несокрушимости его здоровья.

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Результаты его повторного теста на коронавирус пока не сообщаются.

Однако такому дерзкому перформансу не суждено было состояться. Трамп неожиданно передумал. Газета не уточняет, в чём причина.

Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил о положительном результате теста на коронавирус у него и супруги Мелании. Ему ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, и он пообещал впоследствии раздать жителям страны такой же препарат совершенно бесплатно, хотя его лечение обошлось дороже ста тысяч долларов. Теперь же Трамп заявил, что не просто вылечился от коронавируса, а у него сформировался иммунитет к заболеванию.

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