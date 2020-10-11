СМИ узнали о планах Трампа устроить выходку после излечения от коронавируса

Президент США Дональд Трамп планировал после выписки из медицинского центра имени Уолтера Рида, где его лечили от коронавируса, выйти к публике в майке с изображением супермена. Об этом сообщает газета New York Times.

Источники рассказали изданию, что в телефонных разговорах американский лидер обсуждал идею притвориться измождённым. А потом, в какой-то момент своего выступления, скинуть пиджак и, разорвав на себе рубашку, показать знаменитого героя комиксов. По его замыслу, это должно было убедить граждан в несокрушимости его здоровья.

Однако такому дерзкому перформансу не суждено было состояться. Трамп неожиданно передумал. Газета не уточняет, в чём причина.