Один человек погиб в страшном ДТП со скорой и пятью легковушками в Москве

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Массовое ДТП с участием кареты скорой помощи и пяти легковых машин произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Как стало известно Лайфу, в результате страшной аварии погиб один человек, ещё один ранен.

По предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель автомобиля BMW. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с машиной скорой и задел ещё несколько автомобилей. Одна из машин от удара загорелась, части автомобилей разлетелись по дороге на десятки метров.

В столичном Дептрансе уточнили, что во время аварии врачи ехали на вызов. После аварии движение перекрыли сразу на трёх полосах дороги, что привело к большим заторам. На месте ЧП работают полицейские и врачи.