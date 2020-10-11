Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Один человек погиб в страшном ДТП со скорой и пятью легковушками в Москве

Одна из машин от удара загорелась, части автомобилей разлетелись по дороге.

1361

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Массовое ДТП с участием кареты скорой помощи и пяти легковых машин произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Как стало известно Лайфу, в результате страшной аварии погиб один человек, ещё один ранен.

Фото © ДептрансФото © Дептранс

Фото © Дептранс

1 / 2

По предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель автомобиля BMW. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с машиной скорой и задел ещё несколько автомобилей. Одна из машин от удара загорелась, части автомобилей разлетелись по дороге на десятки метров.

В столичном Дептрансе уточнили, что во время аварии врачи ехали на вызов. После аварии движение перекрыли сразу на трёх полосах дороги, что привело к большим заторам. На месте ЧП работают полицейские и врачи.

Смертельный трюк. Байкер попытался переехать разведённый мост и упал в Неву

29-летнего мотоциклиста не остановили ни ограждения, ни красный сигнал светофора.

Ранее в Сокольском районе Вологодской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате мощного удара обе машины сильно пострадали, а находившиеся в них четыре человека погибли.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.