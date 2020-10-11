Названы пять запретных вещей для владельцев авто с вариатором

Количество машин с так называемыми вариаторами (вариаторная коробка передач) всё растёт. Такие трансмиссии можно встретить в том числе на массовых моделях Nissan, Renault и АвтоВАЗа. Но немногие знают про особенности этой КПП. О том, чего лучше не делать с вариатором, пишет "Российская газета".

Такая коробка передач в среде автомобилистов считается "нежной" в сравнении с гидромеханическими автоматами. Так, капризный механизм вариатора весьма чувствителен к смене масла. Частая его замена станет буквально глотком свежего воздуха для стабильной работы коробки передач.

Вариаторы также не любят агрессивную езду, длительные поездки на больших скоростях. Пробуксовка тоже вредна для подобных коробок передач. Не стоит буксировать тяжёлые прицепы и другие автомобили, тем более в гору. А ещё вариаторы чувствительны к низким температурам. Поэтому рекомендуется при минус 15 градусах прогревать не только мотор, но и трансмиссию.