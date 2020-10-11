Названы пять запретных вещей для владельцев авто с вариатором

Количество машин с так называемыми вариаторами (вариаторная коробка передач) всё растёт. Такие трансмиссии можно встретить в том числе на массовых моделях Nissan, Renault и АвтоВАЗа. Но немногие знают про особенности этой КПП. О том, чего лучше не делать с вариатором, пишет "Российская газета".
Такая коробка передач в среде автомобилистов считается "нежной" в сравнении с гидромеханическими автоматами. Так, капризный механизм вариатора весьма чувствителен к смене масла. Частая его замена станет буквально глотком свежего воздуха для стабильной работы коробки передач.
Названы главные заблуждения водителей по поводу механической коробки передачСреди них — убеждённость в её надёжности и экономичности.
Вариаторы также не любят агрессивную езду, длительные поездки на больших скоростях. Пробуксовка тоже вредна для подобных коробок передач. Не стоит буксировать тяжёлые прицепы и другие автомобили, тем более в гору. А ещё вариаторы чувствительны к низким температурам. Поэтому рекомендуется при минус 15 градусах прогревать не только мотор, но и трансмиссию.
Ранее студенты Технического университета Эйндховена (Нидерланды) создали автомобиль, почти полностью состоящий из переработанных отходов. Весит он в два раза меньше обычного. Без подзарядки может проехать 220 км.
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