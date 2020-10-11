В Гидрометцентре рассказали, где температура скоро упадёт до -15 градусов

Уже второй месяц осени и она по праву входит в свои владения, скоро начнёт холодать. В Гидрометцентре составили прогноз, в каких регионах пока будет сухо и тепло, а где температура упадёт.

На северо-западе европейской территории и западе Центрального региона начались традиционные осенние дожди. Над Казахстаном сформировался антициклон, а это значит, что в восточных областях Центрального округа и в большинстве районов Поволжья будет сухо и солнечно. Температуру обещают плюсовую, порядка 10–15 градусов.

А вот в Карелии ожидаются дожди и примерно 8–13 градусов тепла. Первые серьёзные минусовые показатели придутся на Алтайский край. Там местами ночная температура будет падать до минус 10–15 градусов. Но днём будет тепло.

Синоптики отмечают, что в автономных округах Западной Сибири будет дождь и мокрый снег. Днём в Ханты-Мансийском округе от 7 до 13 тепла, а вот на Ямале — от 2 до 8 тепла. Примерно то же ждёт и север Амурской области, где возможны дожди с мокрым снегом. Днём там будет 4–9 градусов тепла, а местами столбик термометра может упасть до минус 1–6 градусов.