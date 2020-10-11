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В Германии рассказали о важном преимуществе обычного газа над СПГ. Последний возят из США

Специалисты полагают, что сжиженный газ не многим лучше угля и нефтепродуктов с точки зрения влияния на экологию.

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Фото © Pixabay

Добыча и использование поставляемого по трубопроводам газа наносит гораздо меньше вреда окружающей среде, чем сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление Министерства охраны окружающей среды ФРГ.

В ведомстве отметили допустимость использования СПГ в переходный период для вытеснения угля и нефтепродуктов. Но при оценке наносимого им ущерба необходимо учитывать и выбросы в атмосферу в результате добычи и транспортировки, призывает министерство.

По мнению специалистов, использование сланцевого газа даже при добыче в Германии не имеет положительного эффекта для достижения стоящих перед страной целей в области охраны климата.

В министерстве также напомнили о том, что добыча СПГ методом фрекинга имеет серьёзные риски для других природных достояний, в частности, почвы и грунтовых вод.

В Германии заявили о нерентабельности закупки сжиженного газа у США

Тем не менее немецкие власти намерены построить несколько крупных терминалов СПГ.

Ранее в бундестаге утверждали, что Европа не нуждается в американском сжиженном газе.

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