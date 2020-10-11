Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Житель Екатеринбурга ударил ножом женщину на глазах у её ребёнка

Девятилетняя девочка от увиденного начала заикаться.

55
Post cover

Фото © Pixabay

Страшный случай произошёл в одном из районов Екатеринбурга. Мужчина напал с ножом на женщину, которая вышла на прогулку с девятилетней дочерью. Об этом сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург".

Отмечается, что всё случилось в районе Эльмаш. Женщина гуляла с дочерью, как вдруг к ним подошёл мужчина и несколько раз ударил её ножом. По словам очевидцев, они тут же вызвали скорую и полицию. От кровопотери женщина потеряла сознание, а её дочь от увиденного начала заикаться.

"Я пырну, отвечаю!" В Орле студент достал нож в кабинете директора и попал в психбольницу

На просьбу убрать оружие Никита кричал: "Вы достанете нож только из его глотки!"

Авторам паблика в полиции рассказали, что подозреваемого уже задержали. Оказалось, это супруг пострадавшей. В ведомстве отметили, что женщине оказана медицинская помощь и госпитализация ей не понадобилась. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее 51-летний житель Башкирии ударил жену ножом, пытаясь помириться. 43-летняя супруга перед этим выгнала его из дома, узнав об измене. Он пришёл извиняться, но она была непреклонна, и расстроенный муж вернулся к ней с ножом.

Выбор редакции

"Всё лицо в синяках, без передних зубов". Екатеринбуржец отправил жену на скорой в больницу, а утром нашёл её избитой

8 октября, 08:22
adult

"Было недопонимание". Чемпион Красноярска по бодибилдингу избил девушку на глазах у сына

сегодня в 12:50

Виновника увезли в больницу. Лайф публикует кадры с места обрушения надземного перехода в Ленобласти

сегодня в 16:50

Напал с мачете. Школьник в Петербурге попытался снять скальп со своей матери

сегодня в 13:29

Трамп обрадовался иммунитету и возможности выйти из дома

сегодня в 17:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.