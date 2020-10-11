Житель Екатеринбурга ударил ножом женщину на глазах у её ребёнка

Страшный случай произошёл в одном из районов Екатеринбурга. Мужчина напал с ножом на женщину, которая вышла на прогулку с девятилетней дочерью. Об этом сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург".

Отмечается, что всё случилось в районе Эльмаш. Женщина гуляла с дочерью, как вдруг к ним подошёл мужчина и несколько раз ударил её ножом. По словам очевидцев, они тут же вызвали скорую и полицию. От кровопотери женщина потеряла сознание, а её дочь от увиденного начала заикаться.

Авторам паблика в полиции рассказали, что подозреваемого уже задержали. Оказалось, это супруг пострадавшей. В ведомстве отметили, что женщине оказана медицинская помощь и госпитализация ей не понадобилась. По факту инцидента проводится проверка.