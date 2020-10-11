Лифт с тремя пассажирами рухнул в петербургской многоэтажке

Лифт с пассажирами сорвался и рухнул в одной из семиэтажек Санкт-Петербурга. По данным Пятого канала, инцидент случился на юго-востоке города — в доме номер 6 на Ивановской улице.

Как сообщается, в кабине было три человека. По предварительным данным, у лифта оборвался трос — и он рухнул со второго на первый этаж. Информация о пострадавших уточняется, но, похоже, обошлось без травм. Людей вызволили из кабины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.