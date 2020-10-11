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Лифт с тремя пассажирами рухнул в петербургской многоэтажке

У транспортного механизма оборвался трос.

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Фото © Pixabay

Лифт с пассажирами сорвался и рухнул в одной из семиэтажек Санкт-Петербурга. По данным Пятого канала, инцидент случился на юго-востоке города — в доме номер 6 на Ивановской улице.

Как сообщается, в кабине было три человека. По предварительным данным, у лифта оборвался трос — и он рухнул со второго на первый этаж. Информация о пострадавших уточняется, но, похоже, обошлось без травм. Людей вызволили из кабины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Учащимся пришлось самостоятельно разжимать двери кабины, чтобы вызволить друзей.

Ранее в Ленинградской области педофил надругался над 14-летней девочкой в лифте. Инцидент произошёл в посёлке Бугры. Родные пострадавшей отдыхали на террасе на крыше дома, когда заметили, что школьницы слишком долго нет.

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