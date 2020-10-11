В Подмосковье многодетная мать повесила своего четырёхлетнего сына

В подмосковном Пушкино совершено жуткое убийство. Многодетная мать повесила своего младшего четырёхлетнего сына, сообщает Следственный комитет по Московской области.

Прибывшие на место оперативники задержали 43-летнюю женщину. Пояснить мотивы своего деяния она не смогла. По предварительным данным следствия, убийство было совершено в период с 16 до 17 часов 11 октября.

Как стало известно Лайфу, тело маленького Ивана обнаружил отец. Он гулял с дочерями 13 и 14 лет, а когда вернулся домой, жена долго не открывала дверь. После уговоров она велела дочерь уйти на улицу и всё-таки впустила мужа в квартиру, там он увидели ребёнка, повешенного на колготках на детском спортивном уголке. Мужчина попытался откачать малыша, но не смог. После этого он сразу же вызвал скорую и полицию, потом позвонил старшему 19-летнему сыну. Мать всё это время стояла, как вкопанная, и не могла ничего объяснить.

Семья была нормальной. Мать Любовь работала учителем английского языка, правда, всего два года, правоохранители будут разбираться, как она там трудоустроена. В 2013 году женщина наблюдалась в психиатрической больнице с подозрением на шизофрению, но на учёте не состояла. Её увезли туда после неадекватного поведения и лечили 21 день. По словам супруга Василия, в последнее время у неё была сильная апатия.

В квартире работают следователи. Криминалисты выясняют все обстоятельства происшествия, собирают характеристики и допрашивают родственников. Семью также увезли на допрос.