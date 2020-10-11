Москве пообещали температуру как в августе

На грядущей неделе температура воздуха в Москве будет как в августе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Погода в Москве и Московской области на следующей неделе, особенно в рабочие дни, просто удивительная. Температура выше нормы на 6–8 °С... Если в понедельник максимальная температура около +15 °С, то уже во вторник и среду +17...+19 °С. Такой температурный фон характерен для конца августа, — сказал метеоролог в интервью RT.

Связано это с тёплыми массами воздуха, которые идут с юго-запада и юга. Они принесут погоду, которую принято называть золотой осенью.

— Дождики возможны в понедельник и во вторник, но такие небольшие, что на них можно не обращать внимания при такой высокой температуре, — уточнил Вильфанд.

А вот после этого всё же будут перемены. Начнёт дуть с севера, и об августовской погоде придётся забыть.