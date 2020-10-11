В России предложили ввести новую льготу для малоимущих

Ипотека неприкосновенна. ЦБ просит банки временно не отбирать жилье у должников Центробанк РФ выпустил рекомендации для кредитных организаций: до 31 декабря 2020 года не выселять должников из квартир, на которые было наложено взыскание. И при определённых условиях до конца года вообще не обращать взыскание на жильё, даже если оно является залогом по займам граждан. Увы, но объявленные меры смогут защитить неплатёжеспособного заёмщика от потери своего жилья не всегда. Как не остаться без квартиры, разбирался Лайф.