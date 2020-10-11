В России предложили ввести новую льготу для малоимущих

Общественная палата России по ЖКХ, строительству и дорогам вместе с экспертами разработала законопроект, предполагающий введение субсидии на аренду жилья для малоимущих. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ, направленный на имя зампреда Совета Федерации Галины Кареловой.
Проект вводит понятие предельно допустимой доли трат на аренду жилья в семейном бюджете. Субсидия будет полагаться тем, кто платит за жильё больше этого показателя.
Глава комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева отметила, что на данную программу потребуется 400 миллиардов в год из бюджетов разных уровней. Также она сообщила, что законопроект вводит ещё одно понятие — "социальный жилищный фонд", не подлежащий приватизации. Согласно ему квартиры по договору найма должны предоставляться всем категориям граждан, находящимся на учёте, по средней цене, установленной субъектом.
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