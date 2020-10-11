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Вакцина "Вектора" от CoViD-19 подойдёт для пожилых и людей с хроническими заболеваниями

В её составе только синтетический белок и искусственно сконструированные частицы вируса.

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Фото © Pexels

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новая вакцина от коронавируса, которую разрабатывает государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", подойдёт для пожилых людей, аллергиков и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Мы считаем, что вакцина, созданная учёными ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, лучше всего подойдёт людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями. Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса. То есть куриный белок не имеет к ней никакого отношения, пояснила Попова в интервью "Российской газете".

Глава Роспотребнадзора отметила, что в вакцине содержатся "сконструированные" частицы вируса и искусственно синтезированный белок. Препарат не вызывает аллергических реакций, это было доказано тестированием на животных и клиническими испытаниями на добровольцах.

Стало известно, как проходят испытания вакцины с живым коронавирусом

В препарате используются ослабленные источники инфекции.

Попова добавила, что сама участвовала в исследовании и получила дозу вакцины. Она подчеркнула, что избежала аллергической реакции, хотя страдает поллинозом.

Напомним, клинические исследования вакцины центра "Вектор" от коронавируса завершились в конце сентября, а выпуск первой партии препарата ожидается в ноябре. Он получил название "Эпиваккорона", регистрация запланирована на 15 октября 2020 года.

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