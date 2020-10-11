Учёные выяснили, сколько времени коронавирус "живёт" на деньгах и смартфонах

Учёные выяснили, сколько времени коронавирус "живёт" на различных поверхностях, например на поручнях, банкнотах, экранах смартфонов. Результаты исследований опубликованы в журнале Virology Journal.

На гладких поверхностях при комнатной температуре инфекция может задержаться на 28 дней, к таким выводам пришли специалисты из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями.

Дольше всего CoViD-19 "живёт" на непористых поверхностях, например из нержавеющей стали, стекла или на банкнотах. Этот срок уменьшается при повышении температуры, так, при 20 градусах он составляет около месяца, при 30 выше нуля — до трёх недель, а при 40 — всего несколько суток.

Учёные подчеркнули, что наибольшую опасность в этом плане представляют экраны смартфонов, поскольку к ним часто прикасаются, в том числе грязными руками, и забывают дезинфицировать.