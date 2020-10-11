Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Учёные выяснили, сколько времени коронавирус "живёт" на деньгах и смартфонах

Наибольшую опасность представляют экраны гаджетов.

838

Фото © Pixabay

Учёные выяснили, сколько времени коронавирус "живёт" на различных поверхностях, например на поручнях, банкнотах, экранах смартфонов. Результаты исследований опубликованы в журнале Virology Journal.

На гладких поверхностях при комнатной температуре инфекция может задержаться на 28 дней, к таким выводам пришли специалисты из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями.

Дольше всего CoViD-19 "живёт" на непористых поверхностях, например из нержавеющей стали, стекла или на банкнотах. Этот срок уменьшается при повышении температуры, так, при 20 градусах он составляет около месяца, при 30 выше нуля — до трёх недель, а при 40 — всего несколько суток.

В Минздраве рассказали, кто почти гарантированно попадает в больницу при коронавирусе

Выше для них и вероятность летального исхода.

Учёные подчеркнули, что наибольшую опасность в этом плане представляют экраны смартфонов, поскольку к ним часто прикасаются, в том числе грязными руками, и забывают дезинфицировать.

Ранее учёные дали прогноз по длительности пандемии коронавируса.

Выбор редакции

Вакцина "Вектора" от CoViD-19 подойдёт для пожилых и людей с хроническими заболеваниями

сегодня в 21:55

Вся надежда на вакцину. Учёные дали прогноз по длительности пандемии коронавируса

сегодня в 13:41

СМИ узнали о планах Трампа устроить выходку после излечения от коронавируса

сегодня в 18:22

В Минске протестующие разожгли костры прямо в центре перекрёстка — видео

сегодня в 21:38

Ипотека неприкосновенна. ЦБ просит банки временно не отбирать жилье у должников

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.