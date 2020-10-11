"Дело в планировании и смекалке". Родители 22 детей рассказали, как прокормить такую ораву и не разориться

Сью и Ноэль Рэдфорд, родители самой большой семьи в Великобритании, поделились советами, как кормить 22 детей, имея ограниченный бюджет. Об этом рассказало издание Daily Star.

— На самом деле у нас нет привередливых едоков, мы готовим один ужин, и они должны есть то, что перед ними. Мы закупаем оптом такие вещи, как стиральный порошок, рулоны туалетной бумаги, делаем покупки и смотрим, что предлагается. Всё дело в планировании и смекалке, — поделилась мать семейства.

Родители рассказали, что закупают овощи и мясо у местных фермеров, так выходит дешевле. Они научились готовить недорогие блюда. В случае поездок с детьми Сью запасает на всех огромную сумку с бутербродами, чтобы не тратиться на еду в кафе. Семейная пара часто ищет в Интернете наиболее выгодные предложения и старается пользоваться скидками.

На пособия Рэдфорды не надеются и планируют бюджет на семь дней, исходя из своих возможностей. Основным источником дохода является пекарня Ноэля. Однако в неделю семья всё равно тратит не менее 250 фунтов стерлингов (примерно 25 тысяч рублей). Отец семейства добавил, что они съедают два больших мешка яблок в день, восемь мешков бананов и мешок апельсинов.