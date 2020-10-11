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Один был пьян, второй наблюдается у психиатра, третий отчислен за неуспеваемость. Суд арестовал подростков, до смерти забивших прохожего

Также под стражу отправился совершеннолетний соучастник преступления.

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Фото © Pexels

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу троих несовершеннолетних, напавших на прохожего и забивших его до смерти в посёлке Шушары Санкт-Петербурга, об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы в телеграм-канале.

Подростки (все 2003 года рождения) останутся под арестом до 9 декабря 2020 года. Аналогичное решение было принято в отношении их 18-летнего соучастника. Все четверо фигурантов проходят как подозреваемые по статье 105 УК РФ "Убийство". Ещё двое числятся в качестве свидетелей.

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Мужчине несколько раз удавалось встать, но после пары шагов его настигали и продолжали колотить с ещё большей жестокостью.

Один из несовершеннолетних, Сергей С., в момент расправы над случайным прохожим был пьян. Он дал признательные показания, а его вину подтвердили остальные участники избиения. Подросток возражал против заключения под стражу и просил избрать домашний арест.

Ещё один фигурант, Игорь К., заявил, что периодически наблюдается у психиатра, и также признался в совершении преступления.

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Ранее сообщалось, что она наблюдалась у врача с подозрением на шизофрению.

Третий подросток, Александр Щ., уверял суд, что смерть мужчины наступила не от его действий. Он пояснил, что алкоголь употребляет редко. В 2020 году юношу отчислили из учебного заведения за неуспеваемость, однако он объяснял это трудностями дистанционного обучения. Адвокат просил назначить подозреваемому домашний арест.

А ранее в Санкт-Петербурге произошёл другой чудовищный случай. Школьник напал с мачете на мать и попытался снять с неё скальп. Женщина скончалась в больнице. Соседи рассказали, что ночью слышали истошные крики из квартиры, где проживала семья.

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