Один был пьян, второй наблюдается у психиатра, третий отчислен за неуспеваемость. Суд арестовал подростков, до смерти забивших прохожего

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу троих несовершеннолетних, напавших на прохожего и забивших его до смерти в посёлке Шушары Санкт-Петербурга, об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы в телеграм-канале.
Подростки (все 2003 года рождения) останутся под арестом до 9 декабря 2020 года. Аналогичное решение было принято в отношении их 18-летнего соучастника. Все четверо фигурантов проходят как подозреваемые по статье 105 УК РФ "Убийство". Ещё двое числятся в качестве свидетелей.
Прыгали по голове и пинали. В Петербурге шестеро молодых людей забили до смерти прохожегоМужчине несколько раз удавалось встать, но после пары шагов его настигали и продолжали колотить с ещё большей жестокостью.
Один из несовершеннолетних, Сергей С., в момент расправы над случайным прохожим был пьян. Он дал признательные показания, а его вину подтвердили остальные участники избиения. Подросток возражал против заключения под стражу и просил избрать домашний арест.
Ещё один фигурант, Игорь К., заявил, что периодически наблюдается у психиатра, и также признался в совершении преступления.
Повесившую маленького сына мать проверят психиатрыРанее сообщалось, что она наблюдалась у врача с подозрением на шизофрению.
Третий подросток, Александр Щ., уверял суд, что смерть мужчины наступила не от его действий. Он пояснил, что алкоголь употребляет редко. В 2020 году юношу отчислили из учебного заведения за неуспеваемость, однако он объяснял это трудностями дистанционного обучения. Адвокат просил назначить подозреваемому домашний арест.
А ранее в Санкт-Петербурге произошёл другой чудовищный случай. Школьник напал с мачете на мать и попытался снять с неё скальп. Женщина скончалась в больнице. Соседи рассказали, что ночью слышали истошные крики из квартиры, где проживала семья.
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