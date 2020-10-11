"Слышал истошные крики". Соседи рассказали о семье школьника из Петербурга, который мачете хотел снять скальп с матери

Соседи школьника из Санкт-Петербурга, который напал с мачете на свою мать и попытался снять с неё скальп, рассказали, что слышали в день происшествия, и поделились мнением об этой семье.
— Первый опрошенный мужчина рассказал, что в первом часу ночи слышал истошные и истеричные крики. Голоса кричавших принадлежали ребёнку и женщине, — пишут "Невские новости".
Прыгали по голове и пинали. В Петербурге шестеро молодых людей забили до смерти прохожегоМужчине несколько раз удавалось встать, но после пары шагов его настигали и продолжали колотить с ещё большей жестокостью.
Сосед добавил, что дежурный ТСЖ в происходящее не вмешивался.
Ещё один житель дома узнал о произошедшем от дочери, которая вообще проживает в другом районе города. Мужчина считает, что семья была нормальной, а напавшего на мать школьника он охарактеризовал как "тихого и скрытного". По словам петербуржца, у женщины мог быть ещё двухлетний ребёнок.
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