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Повесившую маленького сына мать проверят психиатры

Ранее сообщалось, что она наблюдалась у врача с подозрением на шизофрению.

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Фото © Pixabay

Жительницу подмосковного Пушкина, которая повесила своего четырёхлетнего сына, ждёт психиатрическая экспертиза. Об этом сообщила представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

В ходе следствия женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, — цитирует Врадий ТАСС.

Также отмечается, что ход расследования проконтролирует прокуратура Подмосковья.

В Подмосковье многодетная мать повесила своего четырёхлетнего сына

Объяснить причины своего поступка женщина не смогла, ранее она наблюдалась в психиатрической больнице с подозрением на шизофрению.

Напомним, о жутком убийстве стало известно ранее. По информации Лайфа, трагедия произошла в многодетной семье. Мать, работавшая учительницей английского языка, ранее наблюдалась у психиатра с подозрением на шизофрению, но на учёте не состояла. В последнее время у неё была сильная апатия.

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