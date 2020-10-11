Повесившую маленького сына мать проверят психиатры

Жительницу подмосковного Пушкина, которая повесила своего четырёхлетнего сына, ждёт психиатрическая экспертиза. Об этом сообщила представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

Объяснить причины своего поступка женщина не смогла, ранее она наблюдалась в психиатрической больнице с подозрением на шизофрению.

В Подмосковье многодетная мать повесила своего четырёхлетнего сына Объяснить причины своего поступка женщина не смогла, ранее она наблюдалась в психиатрической больнице с подозрением на шизофрению.

Напомним, о жутком убийстве стало известно ранее. По информации Лайфа, трагедия произошла в многодетной семье. Мать, работавшая учительницей английского языка, ранее наблюдалась у психиатра с подозрением на шизофрению, но на учёте не состояла. В последнее время у неё была сильная апатия.