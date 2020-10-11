Повесившую маленького сына мать проверят психиатры

Жительницу подмосковного Пушкина, которая повесила своего четырёхлетнего сына, ждёт психиатрическая экспертиза. Об этом сообщила представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.
— В ходе следствия женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, — цитирует Врадий ТАСС.
Также отмечается, что ход расследования проконтролирует прокуратура Подмосковья.
В Подмосковье многодетная мать повесила своего четырёхлетнего сынаОбъяснить причины своего поступка женщина не смогла, ранее она наблюдалась в психиатрической больнице с подозрением на шизофрению.
Напомним, о жутком убийстве стало известно ранее. По информации Лайфа, трагедия произошла в многодетной семье. Мать, работавшая учительницей английского языка, ранее наблюдалась у психиатра с подозрением на шизофрению, но на учёте не состояла. В последнее время у неё была сильная апатия.
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