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Опубликовано 11 октября 2020, 22:39
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"Висит!" Зюганов ответил на вопрос Путина, где же портрет Ленина в его кабинете

Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Политик признался, что считает советского руководителя гением.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал замечание президента России Владимира Путина о портрете Владимира Ленина в его кабинете. Ранее в ходе совещания по видеосвязи главу государства удивило то, что за спиной коммуниста находится изображение поэта Александра Пушкина, а не предводителя пролетариата.

"А где же Ленин?!" Путина удивили портреты в кабинете Зюганова

Висит! Здесь же, с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала. Но и то, что президент смог увидеть в моём кабинете, ему понравилось, сказал глава российской компартии в интервью "Комсомольской правде".

Зюганов добавил, что у него есть ещё "чудесный и великолепный" бюст Ленина. Лидер КПРФ признался, что считает советского руководителя гением.

Ранее Зюганов назвал идею о захоронении Ленина плевком в душу.

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Дарья Хомякова
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