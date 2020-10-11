Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Висит!" Зюганов ответил на вопрос Путина, где же портрет Ленина в его кабинете

Он пригласил главу государства лично посмотреть интерьер его рабочего места.

1543
Post cover

Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал замечание президента России Владимира Путина о портрете Владимира Ленина в его кабинете. Ранее в ходе совещания по видеосвязи главу государства удивило то, что за спиной коммуниста находится изображение поэта Александра Пушкина, а не предводителя пролетариата.

"А где же Ленин?!" Путина удивили портреты в кабинете Зюганова

Российский лидер также ожидал увидеть у главного коммуниста страны портреты Маркса и Энгельса.

Висит! Здесь же с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала. Но и то, что президент смог увидеть в моём кабинете, ему понравилось, сказал глава российской компартии в интервью "Комсомольской правде".

Зюганов добавил, что у него есть ещё "чудесный и великолепный" бюст Ленина. Лидер КПРФ признался, что считает советского руководителя гением.

Ранее Зюганов назвал идею о захоронении Ленина плевком в душу.

Выбор редакции

"А где же Ленин?!" Путина удивили портреты в кабинете Зюганова

сегодня в 14:25

"Дряхлеющий Зюганов боится конкуренции". Политолог объяснил провал КПРФ на прошедших выборах

16 сентября, 15:15

Двух белорусских оппозиционеров выпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

сегодня в 19:52

Сборная Бельгии проиграла впервые за 23 месяца

сегодня в 19:53

"Слышал истошные крики". Соседи рассказали о семье школьника из Петербурга, который мачете хотел снять скальп с матери

сегодня в 20:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.