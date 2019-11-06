Зюганов назвал идею о захоронении Ленина плевком в душу

Он заявил, что создание мавзолея одобрил советский народ, поэтому уносить оттуда тело вождя "никому не позволено".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что против предложения перезахоронить основателя СССР Владимира Ленина. Идею раскопать "светлую могилу красного некрополя" он сравнил с плевком в душу накануне 102-й годовщины Октябрьской революции.

Напомним, ранее депутат Виталий Милонов предложил коммунистам начать совместную работу над соответствующим законопроектом, согласно которому и была бы проведена церемония захоронения вождя революции. Как пишет депутат в своём обращении к Геннадию Зюганову, многие сторонники КПРФ выступают за захоронение Ленина.

— Никому это не позволено. Это решение принято съездом, высшими органами и одобрено всем советским народом, — приводит слова Зюганова РИА "Новости".