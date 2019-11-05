После роли Ленина Евгений Миронов раскритиковал вождя за "пролитую кровь"

По мнению актёра, политика не пугали жертвы Гражданской войны. Россию он видел как первую ступеньку в плане, построенном с прицелом на весь мир.

Российский актёр Евгений Миронов назвал советского вождя Владимира Ленина жестоким человеком. Актёр сыграл в фильме режиссёра Владимира Хотиненко "Ленин. Неизбежность".

— Я считаю его человеком, безусловно, очень одарённым, прирождённым политиком. Однако решения, которые принимал Владимир Ильич, были жёсткие и жестокие, предполагали большое количество пролитой крови, — передаёт газета "Известия" слова Миронова.

Он отметил, что Ленина не пугали Гражданская война и многочисленные её жертвы. Только война могла помочь ему "построить тот мир, который он хотел".

— Он Россию не жаловал, русских не любил вообще: "ленивые мужики". Страна была для него лишь первой ступенькой в плане, который был построен с прицелом на весь мир, — считает актёр.

По словам Миронова, он рад, что фильм "Ленин. Неизбежность" заканчивается въездом Ленина в Россию и ему не пришлось играть то, что было дальше.

Ранее Лайф сообщал, что Генпрокуратура снова отказала в реабилитации Фанни Каплан за покушение на Ленина.