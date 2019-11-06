Милонов предложил разобраться с телом Ленина

Неустанный ревнитель российских скреп и борец со всем пагубным, что только пытается проникнуть в Россию из загнивающего Запада, Виталий Милонов предложил коммунистам начать подготовку к похоронам Ленина. Об этом сообщает РИА "Новости".

В своём обращении к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову Милонов предлагает начать совместную работу над соответствующим законопроектом, согласно которому и была бы проведена церемония захоронения вождя революции.

По словам депутата, для него "стало удивительным", что многие сторонники Компартии, которые зачем-то приходят на встречи Милонова с избирателями, в целом не против и даже выступают за исполнение как прижизненной воли самого Ленина, так и его супруги Надежды Крупской, которые не были сторонниками мумификации.

— Многие коммунисты давно нашли внутреннее примирение с верой и уже более трезво смотрят на нахождение мумифицированного тела человека на главной площади страны, — пишет Милонов.

Своё обращение депутат попросил рассматривать как "наказ коммунистов моего избирательного округа" и предложил КПРФ "по-большевистски" включиться в работу над будущим законопроектом о достойных проводах Ленина в последний путь.

По мнению Милонова, сама процедура могла бы быть оформлена в виде "демократической процедуры", например референдума, а в опустевшем мавзолее можно было бы организовать тематический музей о жизни вождя мирового пролетариата.

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