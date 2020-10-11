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Сборная России сыграла вничью с Турцией в Лиге наций

В Москве на стадионе "Динамо" подопечные Черчесова разошлись миром с гостями из Турции — 1:1.

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Фото © Пресс-служба сборной России по футболу

В составе сборной России перед матчами Лиги наций произошли некоторые изменения, связанные с сомнительными тестами на коронавирус у Маринато Гильерме и Георгия Джикии. В главную команду были довызваны защитник Максим Беляев ("Арсенал") и вратарь Матвей Сафонов ("Краснодар"). Перед самым матчем с Турцией Марио Фернандес тоже сдал сомнительный тест на новую коронавирусную инфекцию.

В игре с Турцией в Москве Сафонов на поле не появился, а Беляев и вовсе не попал в заявку. В воротах стоял Антон Шунин, для которого арена "Динамо" является родной, а в защите вышли Жирков, Кудряшов, Семёнов и Караваев. С первых минут команда Черчесова начала атаковать и выглядела увереннее, чем в предыдущем матче со шведами. На 28-й минуте Антон Миранчук открыл счёт.

Лучший и в клубе, и в сборной. Миранчук готов уехать за братом в Европу?

Алексей Миранчук уже месяц как уехал в Европу, но в России по нему скучать некогда. Антон очень быстро сумел заменить брата и в клубе, и в сборной. Скоро и он покинет "Локомотив"?

На второй тайм турецкая сборная вышла в боевом настроении и создала несколько опасных моментов. Сравнять счёт получилось на 62-й минуте матча — 1:1.

Концовка матча получилась зрелищной, но без голов. Судья зафиксировал ничью — 1:1. Следующий матч россияне проведут уже 14 октября против Венгрии в Москве.

Лига наций. Лига В

Россия Турция 1:1

Голы: Миранчук 28' (1:0), Кенан Караман 62' (1:1).

Турнирное положение:

  1. Россия — 7 очков (3 игры).
  2. Венгрия — 6 (3).
  3. Турция — 2 (3).
  4. Сербия — 1 (3).

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