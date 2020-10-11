Сборная России сыграла вничью с Турцией в Лиге наций

В составе сборной России перед матчами Лиги наций произошли некоторые изменения, связанные с сомнительными тестами на коронавирус у Маринато Гильерме и Георгия Джикии. В главную команду были довызваны защитник Максим Беляев ("Арсенал") и вратарь Матвей Сафонов ("Краснодар"). Перед самым матчем с Турцией Марио Фернандес тоже сдал сомнительный тест на новую коронавирусную инфекцию.
В игре с Турцией в Москве Сафонов на поле не появился, а Беляев и вовсе не попал в заявку. В воротах стоял Антон Шунин, для которого арена "Динамо" является родной, а в защите вышли Жирков, Кудряшов, Семёнов и Караваев. С первых минут команда Черчесова начала атаковать и выглядела увереннее, чем в предыдущем матче со шведами. На 28-й минуте Антон Миранчук открыл счёт.
Зобнин протащил, Дзюба пропустил, а Антон Миранчук не промахнулся 🇷🇺🇷🇺🇷🇺— Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2020
Смотри, как наша команда вышла вперед. Давайте еще, парни: https://t.co/x7Yp8IiCth pic.twitter.com/RXfd2WGO2d
Лучший и в клубе, и в сборной. Миранчук готов уехать за братом в Европу?Алексей Миранчук уже месяц как уехал в Европу, но в России по нему скучать некогда. Антон очень быстро сумел заменить брата и в клубе, и в сборной. Скоро и он покинет "Локомотив"?
На второй тайм турецкая сборная вышла в боевом настроении и создала несколько опасных моментов. Сравнять счёт получилось на 62-й минуте матча — 1:1.
📹 Гол Кенана Карамана после розыгрыша стандарта— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 11, 2020
📺 #РоссияТурция на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/DcidkI6ggS
Концовка матча получилась зрелищной, но без голов. Судья зафиксировал ничью — 1:1. Следующий матч россияне проведут уже 14 октября против Венгрии в Москве.
Лига наций. Лига В
Россия — Турция — 1:1
Голы: Миранчук 28' (1:0), Кенан Караман 62' (1:1).
Турнирное положение:
- Россия — 7 очков (3 игры).
- Венгрия — 6 (3).
- Турция — 2 (3).
- Сербия — 1 (3).
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