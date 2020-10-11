Сборная России сыграла вничью с Турцией в Лиге наций

Лучший и в клубе, и в сборной. Миранчук готов уехать за братом в Европу? Алексей Миранчук уже месяц как уехал в Европу, но в России по нему скучать некогда. Антон очень быстро сумел заменить брата и в клубе, и в сборной. Скоро и он покинет "Локомотив"?