Лучший и в клубе, и в сборной. Миранчук готов уехать за братом в Европу?

Когда Алексей Миранчук переходил в "Аталанту", многие шутили о том, что "Локомотив" на самом деле отправил итальянцам Антона, а Алексея оставил себе. Возможно, эта шутка была бы забавной, если бы один из братьев просто на голову превосходил другого. Но на самом деле это далеко не так, что понимает даже генеральный директор "Аталанты".

Не боимся ли, что приехал его брат? Ну, на крайний случай у нас будет Антон, он тоже хорош Лука Перкасси Гендиректор "Аталанты"

Хорош — это ещё слабо сказано. После отъезда брата Антон неслабо завёлся и в трёх матчах подряд выдавал голевые передачи. Именно благодаря Миранчуку "Локомотив" наконец-то сумел встать на победные рельсы и поочерёдно разделался с "Тамбовом", ЦСКА и "Химками". Неудивительно, что именно Антона болельщики железнодорожников признали лучшим игроком в сентябре — причём с солидным отрывом.

Причём ассисты, которые раздавал Антон, — это не те передачи, после которых форварду нужно ещё побороться за мяч, обыграть защитника и только потом пробить по воротам. Это абсолютно филигранные пасы на гол, где нападающему нужно просто вовремя подставить правильную конечность — и мяч уже сам окажется в сетке.

Ну а ту самую пушку, которая только чудом не обернулась голом-шедевром в ворота сборной Швеции, вы все, конечно, помните. Именно Антона болельщики признали лучшим игроком сборной России в этом контрольном матче.

В чём же причины столь стремительного взлёта Миранчука-младшего (да-да, Антон родился на пару минут позже)? Неужели Алексей подавлял его как футболиста? А вот и нет. В это сложно поверить, но у двух братьев за карьеру даже статистика почти одинаковая: Алексей забил 45 голов, Антон — 46. Вот только по голевым передачам у хавбека "Аталанты" значительный перевес (45–26), поэтому младший брат и бросился в погоню именно по этому показателю.

Во время совместных выступлений за "Локомотив", особенно в последние сезоны, когда оба уже достигли уровня сборной России, Миранчуки тащили клуб буквально по очереди. Алексей мощно прибавил в 2020 году, но не будем забывать, что годом ранее, когда Лёша был бледной тенью самого себя, лучшим бомбардиром "Локо" был именно Антон. Оставшись без брата сейчас, он снова берётся за дело.

Как и у всех близнецов, у Миранчуков есть особенная связь друг с другом как на поле, так и за его пределами. Но братья уже сумели доказать, что способны здорово играть и в одиночку. В "Локомотиве" раньше раскрылся Алексей, а вот Антону приходилось доказывать свою профпригодность. И он сделал это через аренду в эстонской "Левадии" в 2016 году — так что чисто технически именно Антон уехал в Европу раньше.

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С тем уровнем, на который он выходит сейчас, уже в ближайшее трансферное окно за Антоном должна выстроиться очередь из клубов рангом повыше. Для этого должен сложиться пазл из нескольких составляющих. Как мы помним, вся Италия начала охотиться за Алексееем после того, как он дважды отправлял мячи в ворота "Ювентуса" в Лиге чемпионов. Да, "Локо" тогда не победил, но яркую игру Миранчука-старшего увидели скауты всего мира. Теперь очередь за Антоном. У железнодорожников в ЛЧ снова адски сложная группа, но это и хорошо: свой уровень нужно подтверждать в матчах с сильнейшими.

"Бавария" и "Атлетико" — это гранды, матчи которых смотрит огромное количество болельщиков и различных экспертов. Если Миранчук, например, заставит страдать мадридских "матрасников", то вдруг на это отреагируют скауты "Барселоны", например? В Каталонии сейчас назревает самая масштабная перестройка за последние 15 лет, и для российского игрока, с детства грезившего сине-гранатовыми цветами, это отличный шанс показать себя на большой европейской арене.

Та же история — матчи сборной России. Да, Евро отложили на год, но другие матчи никто не отменял. Можно начинать прямо с игры против Турции 11 октября. Кроме того, брату может помочь и Алексей. Удачная игра за "Аталанту" существенно увеличит в цене саму фамилию Миранчук, и другие клубы наверняка захотят себе такого же игрока. А он есть — тащит "Локомотив".