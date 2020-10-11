Две "вертушки" и победа ученика Абдулманапа Нурмагомедова. Итоги турнира UFC на Бойцовском острове

Представитель команды Хабиба Нурмагомедова провёл образцово-показательный бой, полностью деклассировав своего соперника Бруно Силву. Если в первом раунде бразильский боец хоть как-то вызывал опасность посредством ударов с рук, то в последующих пятиминутках оказался полностью под властью дагестанца, принявшегося контролировать ход схватки при помощи своих борцовских навыков. Впрочем, Тагир старался как можно реже использовать свой козырь, пытаясь порадовать телезрителей яркими действиями в стойке. Было заметно, что Уланбеков не прочь заработать бонус за лучшее выступление вечера, но, к сожалению, финишировать южноамериканца ему так и не удалось.

Махачкалинец зарабатывает свою первую победу в восьмиугольнике и готов вернуться в октагон в начале следующего года. Не секрет, что ростер наилегчайшей весовой категории — один из самых малочисленных в промоушене, а значит, путь к чемпионству у Тагира может оказаться не слишком затяжным. Но для этого Уланбекову необходимо принимать все правила этой игры: бросать вызовы, быть медийным и драться только с бойцами, победа над которыми приблизит к титульной схватке. Готов ли к этому дагестанец?​

В главном событии шоу четвёртый номер рейтинга лучших бойцов весовой категории до 61 кг Кори Сэндхаген победил первого номера Марлона Мораеса и, по идее, занял статус претендента номер один на поединок с действующим чемпионом из России Петром Яном.​

Негласно следующим с омичем подерётся Алджамейн Стерлинг, но пока этот бой не объявлен официально. В поединке с Волшебником Кори сделал акцент на свою ударную мощь. В первом раунде бойцы в духе героев культового фильма "Кикбоксер" обменивались в хлёстких лоу- и мидл-киках, словно проверяя, чей корпус и бёдра крепче… Во второй пятиминутке американский боец решился на красивый по исполнению удар с разворота ноги в голову, отправивший Мораеса на канвас. Потрясённый Марлон пропустил ещё несколько добивающих ударов в голову, прежде чем рефери вмешался и остановил поединок. Красивая и яркая победа Сэндхагена!

#UFCFightIsland5 WOW! OTRO BRUTAL KO! CORY SANDHAGEN FINALIZA A MARLON MORAES.



"The Sandman" manda una patada giratoria a la cabeza de Moraes que acaba el combate en el R2 🔥. GRANDIOSO EVENTO!pic.twitter.com/CtWxycJ8uw — Quinto Round MMA (@QuintoRoundMMA) October 11, 2020

Но волею судьбы эта "вертушка" оказалась не единственной на сегодняшнем турнире и, более того, не самой красивой. Малоизвестный средневес Хоакин Бакли выдал железобетонного кандидата на "Нокаут года" в поединке с Импой Касанганаем. Спокойный поединок двух крепких чернокожих американских парней неожиданно оборвался сумасшедшим по исполнению приёмом Бакли во втором раунде. На это можно смотреть вечно…

Из других результатов выделим трудовую победу экс-чемпиона М-1 Марчина Тыбуры над ветераном Беном Ротуэллом. Тяжеловесы рубились в стойке 15 минут боя, и в довольно валидольном поединке победила молодость! Порадовал своих болельщиков и грузинский боец Гига Чикадзе, одолевший по итогам трёх раундов непобеждённого Омара Моралеса.

Результаты турнира UFC​ Fight​ Night​ 179

Основной кард: